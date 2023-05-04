"Гвардія наступу": Укрпошта объявила о выпуске новой марки 9 мая
Укрпошта выпустит 9 мая новую марку "Гвардія наступу". Сегодня открыли предзаказ
Об этом информирует генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский.
"Друзья, как вчера сказал президент, Москву и Путина мы не атаковали. Но как там красиво пылало и над Кремлем, и в их соцсетях. Поэтому, несмотря на то, что марка с горящим Кремлем еще впереди, мы делаем все, чтобы поддержать этот "огонек позитива", - написал гендиректор и анонсировал выпуск новой марки.
9 мая Укрпошта выпустит "Гвардію наступу".
Сегодня открыли предзаказ.
Почтовый набор "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления" стоит 105 гривен.
В него входит блок марок, конверт и три карточки "Государственная пограничная служба Украины", "Национальная полиция" и "Национальная гвардия Украины".
В эту серию войдут также марки, посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Министерства обороны, но их выпустят позже.
Донаты, собранные при оформлении предзаказа 4-9 мая, Укрпошта направит на помощь спецподразделениям Гвардии наступления.
"Ни на что не намекаем, просто марки выпускаем или, используя спортивную терминологию: вместо "бессмертного полка" играет Гвардия Наступления", - подчеркнул Смилянский.
Автор почтового выпуска заслуженный художник Украины Александр Охапкин.
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- Укрпошта 21 апреля запустила марки с писанками регионов Украины. В частности, дополнила свою коллекцию почтовых марок с писанками разных регионов Украины. К ней присоединились марки с писанками Покуття и Гуцульщины.
- 2 мая Укрпошта объявила о начале голосования за новую марку ко Дню защиты детей.
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