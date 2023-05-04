"Гвардія наступу": Укрпошта объявила о выпуске новой марки 9 мая

Об этом информирует генеральный директор Укрпошты Игорь Смилянский.

"Друзья, как вчера сказал президент, Москву и Путина мы не атаковали. Но как там красиво пылало и над Кремлем, и в их соцсетях. Поэтому, несмотря на то, что марка с горящим Кремлем еще впереди, мы делаем все, чтобы поддержать этот "огонек позитива", - написал гендиректор и анонсировал выпуск новой марки.

9 мая Укрпошта выпустит "Гвардію наступу".

Сегодня открыли предзаказ.

Почтовый набор "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления" стоит 105 гривен.

В него входит блок марок, конверт и три карточки "Государственная пограничная служба Украины", "Национальная полиция" и "Национальная гвардия Украины".

В эту серию войдут также марки, посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Министерства обороны, но их выпустят позже.

Донаты, собранные при оформлении предзаказа 4-9 мая, Укрпошта направит на помощь спецподразделениям Гвардии наступления.

"Ни на что не намекаем, просто марки выпускаем или, используя спортивную терминологию: вместо "бессмертного полка" играет Гвардия Наступления", - подчеркнул Смилянский.

Автор почтового выпуска заслуженный художник Украины Александр Охапкин.