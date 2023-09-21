"Гвардия наступления" продвинулась в глубь обороны россиян на юге

Об этом рассказал в Military Media Center исполняющий обязанности директора департамента планирования Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

На Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" НГУ вытесняют российских окупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление противника.

"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление окупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - рассказал Уршалович.

Кроме того, на востоке подразделения Нацгвардии в составе Сил обороны также принимают участие в оборонной операции на Купянском и Лиманском направлениях, а также в наступательных действиях на Бахмутском направлении.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник усиливает свои передовые подразделения, продолжает доукомплектовывать штурмовые, в том числе танковые подразделения. Также наблюдаются попытки его инженерно-саперных групп скрыто производить обустройство проходов в собственных минно-взрывных заграждениях", - сообщил полковник.

Что известно о "Гвардии наступления"

МВД начало формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ. Проект называется "Гвардия наступления". Это бригады из добровольцев, которые примут участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Бригады Национальной гвардии Украины "Буревой", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов".

Бригада Национальной полиции Украины "Лют".

Бригада Государственной пограничной службы Украины "Стальная граница".

По состоянию на 11 марта 28 тысяч добровольцев подали заявки на участие в подразделениях "Гвардии наступления". А уже 2 мая Клименко заявил, что Украина уже полностью сформировала восемь бригад "Гвардии наступление".

15 мая стало известно, что первые добровольцы Гвардии наступления прошли уже базовую подготовку.

2 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил , что заявки от украинцев на вступление в подразделения Гвардии наступления еще прорабатываются, потому что новые бригады еще будут формироваться.