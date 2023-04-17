"Гвардия наступления" пополнится новой бригадой "Хартия", - капитан НГУ Бабич

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Капитан НГУ дал комментарий о начале набора в 9-ю бригаду "Гвардии наступления", которую формируют в составе Нацгвардии на основе добровольческого формирования территориальной громады "Хартия".

"Хартия" – это единственное ДФТГ в Украине, которое сформировано в большинстве из гражданских людей, а на сегодняшний день переросло в бригаду Нацгвардии и присоединилось к "Гвардии наступления". Это произошло благодаря мотивации людей, которые не безразличны и хотят выполнять боевые задачи в составе всех Вооруженных Сил и Национальной гвардии. Скелет бригады "Хартия" будет сформирован именно из добровольцев в ДФТГ . То есть это те ребята, которые по некоторым причинам не были мобилизованы, а год назад объединились в "Хартию" для освобождения своего родного города Харькова и Харьковской области", - рассказал старший офицер службы планирования и подготовки штабов.

Иван Бабич добавил, что люди были из разных сфер деятельности, кто-то был дизайнером, а кто строитель, кто предприниматель, были и военные.

"Эти бойцы получили базовую подготовку, также индивидуальную и в составе групп-отделений. Они выполняли задачи в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Соответственно, эти люди будут передавать наш опыт, который мы наработали за год. Отмечу, что на выполнение задач отправляются только обученные и подготовленные бойцы с соответствующими элементами защиты и с оружием. В "Гвардию наступления" надо вступать", - подчеркнул Бабич.