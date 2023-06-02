Гвардия наступления: МВД анонсировало формирование новых штурмовых бригад

Об этом он рассказал в интервью BBC News Russian .

"Это несколько десятков тысяч, около 40 (поступило заявок от желающих, – ред.). Заявки мы еще обрабатываем, потому что новые бригады будут еще формироваться", - заявил Клименко.

Министр внутренних дел рассказал, что все бригады и ВСУ, и Гвардии наступления имеют примерно одинаковое вооружение, за исключением некоторых видов тяжелого вооружения. В частности, МВД имеет автомобили, бронетранспортеры, артиллерию и минометное вооружение.

Сообщается, что основная цель создания этих подразделений - осуществить штурмовые действия по освобождению территории Украины и выйти на границу 1991 года.

"Это новые подразделения, куда мы набрали новых людей. Эти подразделения сформированы из скелета - командиров, прошедших боевые действия, имеющих опыт участия в войне. Эти командиры и инструкторы учат молодое пополнение, которое приходит к нам для того, чтобы сформироваться уже в боевые порядки и в составе сил обороны участвовать в боевых действиях", - подчеркнул Клименко.

Справочно. МВД начало формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ДПСУ. Проект называется "Гвардия наступления". Это бригады из добровольцев, которые примут участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Бригады Национальной гвардии Украины "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" и "Азов".

Бригада Национальной полиции Украины "Лють".

Бригада Государственной пограничной службы Украины "Сталевий кордон".

Что известно о Гвардии наступления

Центры админуслуг с 4 февраля принимают заявки в "Гвардию наступления", предварительно подаваться можно было до 1 апреля.

По состоянию на 11 марта 28 тысяч добровольцев подали заявки на участие в подразделениях "Гвардии наступления".

2 мая Клименко заявил, что Украина уже полностью сформировала восемь бригад "Гвардии наступления". Они поступят под командование Сил обороны после получения боевого задания.

15 мая стало известно, что первые добровольцы Гвардии наступления прошли уже базовую подготовку.