Гвардиола посетовал, что в "Манчестер Сити" нет денег на нового нападающего

Об этом сообщает Goal.com .



Хосеп Гвардиола заявил, что у клуба нет денег на покупку нападающего этим летом.



"С нынешними ценами мы не будем покупать нападающего. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие расходы. Это невозможно. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы - не исключение. В "Ман Сити" является Габриэл Жезус, Ферран Торрес, которые прекрасно действовали на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Много раз мы играли с ошибочной девяткой ", - рассказал Хосеп Гвардиола.



Этим летом "Манчестер Сити" на правах свободного агента покинул нападающий Серхио Агуэро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb