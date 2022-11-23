Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .

Испанский тренер заключил с клубом новое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Срок предварительного контракта Гвардиолы с манчестерцами истекал в 2023 году.

51-летний Хосеп Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством английский клуб выиграл 11 титулов, в том числе четырежды стал чемпионом Англии.

Также Гвардиола тренировал испанскую "Барселону" и германскую "Баварию".

9 ноября Хосеп Гвардиола назвал решение ФИФА проводить чемпиона мира посреди клубного сезона безумием.

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