Гвардиола определился с будущим в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт с английским клубом на два года
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити" .
Испанский тренер заключил с клубом новое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Срок предварительного контракта Гвардиолы с манчестерцами истекал в 2023 году.
51-летний Хосеп Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством английский клуб выиграл 11 титулов, в том числе четырежды стал чемпионом Англии.
Также Гвардиола тренировал испанскую "Барселону" и германскую "Баварию".
- 9 ноября Хосеп Гвардиола назвал решение ФИФА проводить чемпиона мира посреди клубного сезона безумием.
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