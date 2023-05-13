"Гвардии наступления" передали изъятые автомобили, оружие и боеприпасы
Киевские прокуроры приняли решение о передаче изъятого в рамках уголовного производства оружия в пользу "Гвардии наступления" для выполнения боевых задач на фронте
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Для нужд штурмовых бригад МВД "Гвардия наступления" прокуроры Голосеевского района Киева передали четыре автомобиля, зенитную установку, более сотни минометных мин, десятки ящиков с мини-взрывателями, баллистический порох, большое количество патронов разного калибра, гранаты, гранатоментные выстрелы и выстрелы РПГ, тротил, дроны, планшеты и еще более 70 наименований различного оружия и боеприпасов.
Все переданное оружие было обнаружено и изъято прокурорами в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами
- Иван Бабич, капитан НГУ, старший офицер службы планирования и подготовки штабов, рассказал, что "Гвардия наступления" пополнится новой бригадой "Хартия ". "Хартия" – это единственное ДФТГ в Украине, которое сформировано в большинстве из гражданских людей, а на сегодняшний день переросло в бригаду Нацгвардии и присоединилось к "Гвардии наступления".
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