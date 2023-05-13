Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Для нужд штурмовых бригад МВД "Гвардия наступления" прокуроры Голосеевского района Киева передали четыре автомобиля, зенитную установку, более сотни минометных мин, десятки ящиков с мини-взрывателями, баллистический порох, большое количество патронов разного калибра, гранаты, гранатоментные выстрелы и выстрелы РПГ, тротил, дроны, планшеты и еще более 70 наименований различного оружия и боеприпасов.

Все переданное оружие было обнаружено и изъято прокурорами в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами