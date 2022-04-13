Гвардейцы обнаружили схрон со 100 ящиками боеприпасов, который оставили российские оккупанты в Киевской области
Схрон с боеприпасами, которые оставили после себя российские оккупанты, обнаружили в селе Королевцы Киевской области
Об этом сообщило Министерство внутренних дел по Телеграммам.
"Продолжается несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевской области, где оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, а также возможна работа диверсионно-разведывательных групп. В частности, во время несения службы в селе Королевцы, Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.
Речь идет о около 100 ящиках со снарядами 125-го калибра.
В МВД пояснили, что усиленные меры безопасности и комендантские часы позволяют обезопасить населенные пункты и защитить граждан от таких опасностей.
- Напомним, ГСЧС за сутки 12 апреля обезвредила почти 3,5 тыс. взрывоопасных предметов.
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