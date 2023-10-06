Гутцайт призвал МОК принять санкции в отношении олимпийского комитета РФ за признание им "организаций" с ТОТ Украины

Об этом сообщает сайт НОК Украины .

На сайте олимпийского комитета РФ появились сообщения о признании так называемых "олимпийских советов" с оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины – 5 октября их приняли в состав ОК России.

НОК Украины также напомнил, что так называемые олимпийские советы из оккупированных Крыма и Севастополя вошли в ОК России еще в 2016 году.

"Включение ОКР организаций, представляющих временно оккупированные территории Украины, является грубым и явным нарушением Олимпийской хартии, в частности: ее Основополагающего принципа 5, Правил 1(2), 27(2.2), 27(5), 28(5), поскольку территориальная юрисдикция Олимпийского комитета России не совпадает с законодательно признанными границами России", - написал Гутцайт в письме Баху.

Президент НОК Украины подчеркнул, что ОК России как организация, принадлежащая к олимпийскому движению, не выполняет своих обязательств по соблюдению положений Олимпийской хартии, не обеспечивает соблюдение Олимпийской хартии в своей стране и участвует в деятельности, противоречащей Олимпийской хартии.

"Национальный олимпийский комитет Украины обращается к Вам, господин Бах, с просьбой вынести вопрос о данном нарушении на рассмотрение следующего заседания Исполкома МОК и применить санкции, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения. Мы надеемся, что МОК примет все надлежащие меры, чтобы быть непримиримыми к нарушителям Олимпийской хартии и обеспечить, чтобы спорт оставался вне политики, открытым для тех, кто придерживается Олимпийской хартии и олимпийских ценностей", - подытожил Гутцайт.