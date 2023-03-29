Гутцайт отреагировал на решение МОК разрешить федерациям допускать россиян и белорусов
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт назвал победой Украины разрешение МОК допускать россиян и белорусов в соревнования международными федерациями
Об этом Гутцайт написал в facebook .
По его словам, Украине удалось добиться того, что вопрос о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 отложен.
"МОК предоставил рекомендацию для международных спортивных федераций, которые хотят допустить к соревнованиям россиян и белорусов, рассматривать этот вопрос только по индивидуальным выступлениям спортсменов. На международных соревнованиях не будет сборных команд. Запрещен допуск спортсменов и функционеров из поддерживающих войну государств-агрессорок есть военнослужащими или правоохранителями", - написал Гутцайт.
Он добавил, что также было запрещено использование цвета российского и белорусского флагов в местах проведения соревнований, пребывания атлетов, персонала и зрителей.
"Запрещены какие-либо высказывания в поддержку войны до, во время или после соревнований, а также в рамках общения с журналистами. Все атлеты должны пройти тестирование на допинг в соответствии с антидопинговыми программами международных федераций, а не антидопинговых организаций России или Беларуси", - отметил он. Гутцайт.
Он заверил, что сейчас Украина продолжу работу над тем, чтобы международные федерации, еще рассматривающие вопрос о допуске россиян и белорусов, не меняли свою позицию.
- 28 марта на заседание исполкома МОК комитет так и не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
- Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил , что обнародованные МОК критерии допуска на международные соревнования россиян и белорусов неприемлемы для РФ.
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