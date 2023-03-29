Гутцайт отреагировал на решение МОК разрешить федерациям допускать россиян и белорусов

Об этом Гутцайт написал в facebook .

По его словам, Украине удалось добиться того, что вопрос о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 отложен.

"МОК предоставил рекомендацию для международных спортивных федераций, которые хотят допустить к соревнованиям россиян и белорусов, рассматривать этот вопрос только по индивидуальным выступлениям спортсменов. На международных соревнованиях не будет сборных команд. Запрещен допуск спортсменов и функционеров из поддерживающих войну государств-агрессорок есть военнослужащими или правоохранителями", - написал Гутцайт.

Он добавил, что также было запрещено использование цвета российского и белорусского флагов в местах проведения соревнований, пребывания атлетов, персонала и зрителей.

"Запрещены какие-либо высказывания в поддержку войны до, во время или после соревнований, а также в рамках общения с журналистами. Все атлеты должны пройти тестирование на допинг в соответствии с антидопинговыми программами международных федераций, а не антидопинговых организаций России или Беларуси", - отметил он. Гутцайт.

Он заверил, что сейчас Украина продолжу работу над тем, чтобы международные федерации, еще рассматривающие вопрос о допуске россиян и белорусов, не меняли свою позицию.