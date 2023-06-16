Гутцайт назвал количество украинских спортсменов, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что около 40 тыс. украинских спортсменов уехали за границу после 24 февраля 2022 года
Об этом сообщает Укринформ.
Гутцайт поделился информацией во время общения с вице-президентом Европейской Комиссии Маргаритисом Схинасом в Киеве.
"Многие молодые уехали из Украины. Более 40 тыс. спортсменов выехали за границу. Все страны, национальные олимпийские комитеты оказали большую помощь, чтобы наши спортсмены остались за границей с первых дней войны. Наши спортсмены были на соревнованиях на момент полномасштабного вторжения, поэтому атлетам с Харькова, Херсона, Мариуполя некуда было возвращаться. Все страны Европы объединились и оказали нам помощь", - отметил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Гутцайт также отметил невозможность допуска к соревнованиям представителей России и Беларуси.
"Сейчас международным федерациям предоставили больше полномочий по возвращению россиян и белорусов. Теперь мы работаем отдельно с каждой федерацией. Очень важно, что Европейский парламент проголосовал против возвращения к соревнованиям представителей РФ и РБ. Стоит, чтобы они поняли, что пока идет война, наши территории оккупировали, людей убивают, более 300 спортсменов погибли, нельзя возвращать россиян и белорусов", - пояснил Гутцайт.
Вадим Гутцайт акцентировал на том, что все российские спортсмены – это люди системы Путина, поэтому их нельзя возвращать в соревнования.
- В апреле министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что от российской вооруженной агрессии погибли 262 спортсмена, также армия РФ разрушила 363 спортивных объекта в Украине.
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