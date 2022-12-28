Гуттереш назначил нового координатора Черноморской зерновой инициативы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назначил Абдулу Абдулла Самада Дашди из Кувейта новым координатором Черноморской зерновой инициативы
Об этом сообщается на сайте ООН .
Стало известно, что представитель Кувейта сменит в должности Амира Махмуда Абдулу из Судана, координировавшего эту инициативу с августа.
"Генеральный секретарь выражает благодарность господину Абдули за его лидерство, упорную работу и преданность внедрению инициативы, в том числе в сложные периоды", - говорится в сообщении.
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В частности, известно, что Дашди в 2021 году ушел в отставку из Вооруженных сил Кувейта в звании вицеадмирала.
"У него 40 лет опыта в вопросах морских операций, лидерства и управления, как в Кувейте, так и в заграничных командировках", - отметили в ООН.
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