Гуттереш назначил нового координатора Черноморской зерновой инициативы

Об этом сообщается на сайте ООН .

Стало известно, что представитель Кувейта сменит в должности Амира Махмуда Абдулу из Судана, координировавшего эту инициативу с августа.

"Генеральный секретарь выражает благодарность господину Абдули за его лидерство, упорную работу и преданность внедрению инициативы, в том числе в сложные периоды", - говорится в сообщении.

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В частности, известно, что Дашди в 2021 году ушел в отставку из Вооруженных сил Кувейта в звании вицеадмирала.

"У него 40 лет опыта в вопросах морских операций, лидерства и управления, как в Кувейте, так и в заграничных командировках", - отметили в ООН.

26 декабря сообщалось , что через два дня из украинских портов вышли 9 судов, среди них балкеры из 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер из 45 тыс. тонн масла для Индии.

28 декабря стало известно, что из-за торможения инспекции России, препятствующей работе "зернового коридора" в Босфоре очередь более 90 судов, грузовладельцы имеют миллионные убытки.

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