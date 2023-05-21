Гутерреш заявил, что Совбез ООН не выполняет своих основных функций, поэтому пора его реформировать
Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что Совбез организации и Бреттон-Вудская финансовая система не выполняют своих основных функций, поэтому необходимо их реформировать
Об этом пишет Reuters .
На пресс-конференции в Хиросиме Гутерреш отметил, что эти структуры "должны соответствовать реалиям современного мира". По его словам, сейчас эти институты отражают отношения, актуальные по состоянию на 1945 год, поэтому нуждаются в обновлении.
"Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива. Перед лицом экономических потрясений от пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину они не смогли выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности", - говорит Гутерреш.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым перезагрузить Совет Безопасности ООН, чтобы исключить оттуда Россию, хотя это и нескорый процесс.
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