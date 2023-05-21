Об этом пишет Reuters .

На пресс-конференции в Хиросиме Гутерреш отметил, что эти структуры "должны соответствовать реалиям современного мира". По его словам, сейчас эти институты отражают отношения, актуальные по состоянию на 1945 год, поэтому нуждаются в обновлении.

"Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива. Перед лицом экономических потрясений от пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину они не смогли выполнить свою основную функцию глобальной сети безопасности", - говорит Гутерреш.