Глава ООН Гутерреш в очередной раз поддержал террористов и поделился глубокими размышлениями, что действия боевиков ХАМАС в "черную субботу" возникли не на пустом месте и причина — в продолжающейся 55 лет оккупации отсутствии государства и страданиях палестинского народа. Ничего нового этот тезис не содержит (т. н. цивилизованный мир живет им много лет), и у людей осведомленных в истории конфликта вызывает много вопросов. Но я бы здесь остановился на троих.

1. Если дело в "оккупации, продолжающейся более 55 лет", то логично было бы предположить, что к этой дате ситуация была иной. Хотелось бы услышать от господ гутеррешей названия арабских стран и организаций, которые 55 (75, 100) лет назад признавали право Израиля на существование (причем, не важно, в каких границах). А если таковых нет (ни одной! – К.В.), то, возможно, дело в чем-то ином, чем "оккупация"?

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2. Не знаю, рассказывали ли господину Гутеррешу, что последняя террористическая атака, всколыхнувшая мир, совершена именно с территории, откуда израильтяне вывели последнего солдата и поселенца еще 17 лет назад (так отрабатывалась модель разграничения с палестинцами).

Но сложно отрицать факт, что с 2007 года ХАМАС обладал полной властью над самоуправляющимся квазигосударством Газа, но никаких попыток превратить его в полноценное не было, а единственной программной целью оставалось уничтожение Израиля. Так точно здесь дело в государственности?

3. И последнее. Тезис "возник не на пустом месте" можно применять очень широко. Например, доблестный фюрер Гитлер обосновывал свою деятельность (унесшую более 60 миллионов жизней) страданиями и унижением немецкого народа в результате Версальского мира. Интересно, согласился бы господин Гутерреш с правомерностью такой концепции?

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А с действиями еврейского террориста-фанатика Баруха Гольдштейна, расстрелявшего в 1994 году десятки арабов во время молитвы — в отместку за серию кровавых терактов против евреев? Или "это другое"?

Я, конечно, понимаю, что бюджет БАПОР (организация помощи палестинским беженцам) составляет чуть ли не половину бюджета ООН, но цинизм должен иметь какие-то пределы.

PS Я за всю жизнь не встретил, кажется, ни одного еврея, одобряющего действия Гольдштейна, тем более радовался бы тем смертям. А сравните это с реакцией арабской (особенно, палестинской) улицы на недавнюю резню в Израиле или теракт 9-11. Не кажется ли вам, что дело здесь не только в исламизме как идеологии, фанатизме и зазомбированности этих, с позволения сказать, людей, но и в ощущении нравственного превосходства, вселенного в них разнообразными гутеррешами западного мира?

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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