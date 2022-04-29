Об этом сообщил журналист BBC Бен Браун, аккредитованный в украинской столице.

My interview tonight in Kyiv with UN Secretary General on his talks with President Zelensky - and his efforts to stop the fighting in #Ukraine pic.twitter.com/oNdzDdN2Jj — Ben Brown (@BenBrownBBC) 28 апреля 2022



"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским. Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы", - написал Браун.



На вопрос, возможна ли "ядерная война" в связи с нападением России на Украину, Гутерреш сказал, что искренне верит, что "ядерная война немыслима" и все должны делать все возможное, чтобы сделать ее "невозможной".