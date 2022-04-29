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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Гутерреш шокирован тем, что россияне обстреляли Киев, когда он находился в городе, - BBC

Гутерреш шокирован тем, что россияне обстреляли Киев, когда он находился в городе, - BBC

29 апреля, 2022 пятница
00:45
война с Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в столице Украины

Об этом сообщил журналист BBC Бен Браун, аккредитованный в украинской столице.


"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским. Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы", - написал Браун.

На вопрос, возможна ли "ядерная война" в связи с нападением России на Украину, Гутерреш сказал, что искренне верит, что "ядерная война немыслима" и все должны делать все возможное, чтобы сделать ее "невозможной".

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  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что еще позавчера Генсек ООН сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вечерние обстрелы украинской столицы очередной демонстрацией отношения России к Украине, Европе и миру, а глава оборонного ведомства Алексей Резников считает , что это было нападение на мировую безопасность.
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Антониу Гутерреш
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