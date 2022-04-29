Гутерреш шокирован тем, что россияне обстреляли Киев, когда он находился в городе, - BBC
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в столице Украины
Об этом сообщил журналист BBC Бен Браун, аккредитованный в украинской столице.
"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским. Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы", - написал Браун.
На вопрос, возможна ли "ядерная война" в связи с нападением России на Украину, Гутерреш сказал, что искренне верит, что "ядерная война немыслима" и все должны делать все возможное, чтобы сделать ее "невозможной".
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