Гутерреш расформировал миссию ООН по установлению обстоятельств гибели украинских пленников в Оленовке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных в июле 2022 года в Оленивке
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что миссия ООН не смогла развернуться на месте нападения на украинских военнопленных в колонии в Оленовке.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.
- СБУ перехватила разговор кафиров об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек".
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- 2 августа Верховная Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и ужесточить санкции в связи с убийством украинских военнопленных в Еленовке.
- 3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке.
- 23 августа миссию для расследования теракта в Оленовке создали .
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