Гутерреш призвал Россию немедленно прекратить атаки на украинцев и объекты культуры
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш осудил российский ракетный удар по Одессе ночью 23 июля, в результате которого пострадали и частично разрушены культурные и религиозные объекты, в том числе Спасо-Преображенский собор, находящийся под защитой ЮНЕСКО
Об этом заявил спикер генсека ООН по Украине Стефан Дюжаррик.
"Помимо того, что война уносит жизни мирных жителей, происходит очередное нападение на территорию, которая находится под защитой Конвенции о всемирном наследии, нарушая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Генеральный секретарь обеспокоен угрозой, которую война создает для украинского культурного наследия", - подчеркнул он.
По словам спикера, генеральный секретарь настойчиво призывает Россию немедленно прекратить нападения на культурные объекты, находящиеся под защитой международных нормативных документов. Также он продолжает призывать к немедленному прекращению всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.
С 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила ущерб 270 объектам культуры в Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения, цитирует генсека ООН Дюжаррик.
Ракетный обстрел Одессы
Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Продолжался разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работали все соответствующие службы.
Впоследствии в ОК "Юг" заявили, что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М". В то же время подразделения ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".
Как установили, россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Были изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятки архитектуры.
Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".
Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.
В Офисе президента также отреагировали на ракетные обстрелы города. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления. А по словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".
В свою очередь в министерстве обороны России заявили, что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.
Вечером Зеленский сказал, что россияне во время атаки повредили и консульское здание Греции.
После этого Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) выразила "глубокую обеспокоенность" и осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы. Также там отметили, что в ближайшие дни организация отправит в город миссию для проведения предварительной оценки ущерба.
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