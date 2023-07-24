Об этом заявил спикер генсека ООН по Украине Стефан Дюжаррик.

"Помимо того, что война уносит жизни мирных жителей, происходит очередное нападение на территорию, которая находится под защитой Конвенции о всемирном наследии, нарушая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Генеральный секретарь обеспокоен угрозой, которую война создает для украинского культурного наследия", - подчеркнул он.

По словам спикера, генеральный секретарь настойчиво призывает Россию немедленно прекратить нападения на культурные объекты, находящиеся под защитой международных нормативных документов. Также он продолжает призывать к немедленному прекращению всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

С 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила ущерб 270 объектам культуры в Украине, в том числе 116 объектам религиозного назначения, цитирует генсека ООН Дюжаррик.

Ракетный обстрел Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Продолжался разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работали все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили, что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М". В то же время подразделения ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Как установили, россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Были изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятки архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".



Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на ракетные обстрелы города. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления. А по словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В свою очередь в министерстве обороны России заявили, что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.

Вечером Зеленский сказал, что россияне во время атаки повредили и консульское здание Греции.

После этого Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) выразила "глубокую обеспокоенность" и осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы. Также там отметили, что в ближайшие дни организация отправит в город миссию для проведения предварительной оценки ущерба.