Гутерреш приветствовал бы любое прекращение огня в Украине, но временное перемирие не заменит справедливого мира, - представитель ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ответ на заявление президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество заявил, что временное перемирие несправедливого мира
Об этом сообщает The Guardian.
Гутерреш приветствовал бы любое прекращение огня в Украине на Рождество 6-7 января. Однако он подчеркнул, что "любое временное перемирие не заменит справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом".
- В сентябре 2022 года Кирилл призвал мобилизованных в России идти на войну против Украины и не бояться умереть. "Христос воскрес – и вы воскреснете", – говорил он.
- Глава Кремля Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу на Рождество 6-7 января прекратить огонь на линии фронта в Украине. На эти заявления отреагировали советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов.
- В США, Германии и Европейском Совете отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество. По их мнению президент России Владимир Путин просто хочет перерыва.
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