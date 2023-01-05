Об этом сообщает The Guardian.

Гутерреш приветствовал бы любое прекращение огня в Украине на Рождество 6-7 января. Однако он подчеркнул, что "любое временное перемирие не заменит справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

В сентябре 2022 года Кирилл призвал мобилизованных в России идти на войну против Украины и не бояться умереть. "Христос воскрес – и вы воскреснете", – говорил он.

Глава Кремля Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу на Рождество 6-7 января прекратить огонь на линии фронта в Украине. На эти заявления отреагировали советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов.

В США, Германии и Европейском Совете отреагировали на заявления РФ о прекращении огня на Рождество. По их мнению президент России Владимир Путин просто хочет перерыва.