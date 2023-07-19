Гутерреш предупредил о рисках ИИ для глобального мира и безопасности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что искусственный интеллект может представлять угрозу глобальному миру и безопасности. Он призвал все страны-члены немедленно принять необходимые меры и установить ограничения по контролю этой технологии
Об этом он сказал на первом заседании Совета Безопасности ООН по этой теме, пишет France24.
"Очевидно, что искусственный интеллект повлияет на каждую сферу нашей жизни. Генеративный искусственный интеллект имеет огромный потенциал для добра и зла в масштабах", - сказал Гутерреш.
Он отметил, что, несмотря на то, что ИИ может помочь положить конец бедности или помочь вылечить рак, эта технология также может иметь "очень серьезные последствия для глобального мира и безопасности".
Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, чья страна сейчас председательствует в Совете Безопасности, сказал, что искусственный интеллект "повлияет на работу этого совета. Он может усилить или нарушить глобальную стратегическую стабильность".
"Это бросает вызов нашим фундаментальным предположениям по защите и сдерживанию. Это ставит моральные вопросы ответственности за смертоносные решения на поле боя", - подчеркнул Клеверли.
Гутерреш попросил страны-члены заключить юридически обязывающий пакт о "запрещении летальных автономных систем оружия" до конца 2026 года.
"Я призываю достичь согласия по общему принципу, согласно которому человеческая деятельность и контроль важны для ядерного оружия и никогда не должны быть выведены", - отметил он.
- 11 июля минобороны США подписало контракт со стартапом DeepMedia на использование технологий на основе искусственного интеллекта для обнаружения дипфейков.
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