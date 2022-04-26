Гутерреш предлагает создать контактную группу ООН - Украина - Россия по вопросу гуманитарных коридоров

Об этом передает НВ .

"Срочно необходимы гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными, эффективными и которых бы придерживались все, для эвакуации гражданских и доставки столь необходимой помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня и для обеспечения того, чтобы коридоры были эффективными", - сказал Гутерреш во время пресс-конференции.



Он подчеркнул, что в Мариуполе тысячи гражданских нуждаются в гуманитарной помощи и ООН готова мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы, чтобы помочь спасти жизни людей.

"Я предлагаю координировать работу ООН, Международного Красного креста, Украины и России для того, чтобы гарантировать безопасную эвакуацию гражданских, которые хотят уехать, как на заводе "Азовсталь", так и в городе, в любом выбранном ими направлении, а также доставить необходимую гуманитарную помощь", - подытожил он.

Напомним, в минобороны РФ заявили , что готовы открыть гумкоридор с Азовстали для гражданских. Ирина Верещук предупредила о возможных провокациях.

24 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не заработал , поскольку россияне нарушали "режим тишины".

Украина просит Генсека ООН выступить гарантом коридора в Азовсталь.

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых.