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Главная война с Россией Гутерреш после встречи во Львове: миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна ехать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружение

Гутерреш после встречи во Львове: миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна ехать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружение

18 августа, 2022 четверг
21:54
война с Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о приоритетности безопасности Запорожской АЭС и необходимости достичь договоренностей по ее демилитаризации

Об этом Гутерреш сказал на пресс-конференции после переговоров с президентами Украины и Турции во Львове, передает Еспресо.TV.

"Я глубоко озабочен по поводу ситуации на Запорожской АЭС. Мы понимаем, что здравый смысл должен победить, потому что безопасность атомных электростанций должна быть превыше всего. Поэтому даже когда кто-то проводит военную операцию, это нужно всегда принимать во внимание, ведь целью является обеспечить безопасность региона. Необходимо немедленно достичь договоренностей, чтобы обеспечить, чтобы Запорожская АЭС была исключительно гражданской инфраструктурой и необходимо обеспечить безопасность данного сооружения", - сказал Гутерреш.

При этом генсек ООН отметил, что необходимо не только вывести военных со станции, но и обеспечить, чтобы в дальнейшем на ее территории не разворачивались войска или вооружения.

"Необходимо обеспечить вывод военной техники и личного состава с территории атомной электростанции. Кроме того, необходимо обеспечить избежание дальнейшего развертывания войск или техники на территории станции, эту территорию необходимо демилитаризовать. Необходимо называть вещи своими именами: любое потенциальное повреждение Запорожской атомной электростанции по существу является самоубийством", - сказал Гутерреш.

Генсек ООН также заявил о наличии у Украины возможностей обеспечить визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС и подчеркнул, что ехать на станцию миссия должна из Киева.

"В тесном сотрудничестве с МАГАТЭ секретариат ООН провел оценку и определил, что имеет на территории Украины все необходимые логистические и безопасные возможности, позволяющие обеспечить реализацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС при условии, что эта миссия будет отправляться из Киева, а также при условии получения соответствующей согласия на миссию МАГАТЭ со стороны России и Украины", - сказал Гутерреш.

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Владимир Зеленский
Реджеп Эрдоган
Антониу Гутерреш
Запорожская АЕС
атомная энергетика
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