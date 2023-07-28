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Гутерреш отреагировал на путинскую зерновую взятку африканским странам, назвал ее "горсткой пожертвований"

28 июля, 2023 пятница
02:38
Мир Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, пообещавшего бесплатное зерно шести странам Африки

Об этом сообщает Reuters.

По словам Гутерреша, путинская зерновая взятка африканским странам - это "горсточка пожертвований". Она не исправит драматического влияния на завершение соглашения, которое позволило безопасно экспортировать украинское зерно в прошлом году.

"Очевидно, что вывод с рынка миллионов и миллионов тонн зерна понятно, что... приведет к повышению цен. Поэтому не с помощью нескольких пожертвований некоторым странам мы исправляем это драматическое влияние, которое влияет на всех и повсюду", - сказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках зерновой инициативы через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокировки районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Экономика
Украина
Россия
ООН
зерно
экспорт зерна
Война с Россией
Антониу Гутерреш
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