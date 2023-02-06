Об этом он сказал 6 февраля на заседании Генассамблеи ООН.

"Нам нужно проснуться - и браться за работу", - сказал генсек ООН.

По его словам, его больше всего беспокоит то, что война в Украине длится почти год, но шансов на ее мирное завершение он не видит.

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы дальнейшей эскалации и кровопролития продолжают расти", – сказал Гутерреш.

"Я боюсь, что мир погружается в более широкую войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - подчеркнул он.