Гутерреш о войне в Украине: "Перспективы мира продолжают уменьшаться, а шансы дальнейшей эскалации расти"
Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти, в то время как перспективы установления мира уменьшаются
Об этом он сказал 6 февраля на заседании Генассамблеи ООН.
"Нам нужно проснуться - и браться за работу", - сказал генсек ООН.
По его словам, его больше всего беспокоит то, что война в Украине длится почти год, но шансов на ее мирное завершение он не видит.
"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы дальнейшей эскалации и кровопролития продолжают расти", – сказал Гутерреш.
"Я боюсь, что мир погружается в более широкую войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - подчеркнул он.
- 18 января Гутерреш на экономическом форуме в Давосе заявил , что не видит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.
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