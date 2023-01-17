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Гутерреш назвал ракетный удар РФ по дому в Днепре нарушением законов войны

17 января, 2023 вторник
01:49
война с Россией Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил российский ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, десятки получили ранения

Об этом заявила журналистам спикер генсека ООН Стефани Трембле, передает северомакедонское издание "Вечер".

При этом Гутерреш назвал ракетный удар "очередным примером нарушения законов войны".

"Удар по жилому дому в Днепре в субботу вечером является одним из самых смертоносных нападений в Украине с начала российского вторжения. Более тысячи человек остались без крова в результате этой атаки", - отметила Стефани Трембле.

Представитель генсека ООН добавила, что агентства ООН помогают с переселением людей, а также раздают одеяла, предметы первой необходимости, гигиенические наборы и лекарства.

  • В субботу 14 января РФ ударила ракетой по жилой многоэтажке в Днепре.
  • По состоянию на вечер 16 января известно о 40 погибших, из которых трое - дети, а также 77 раненых в результате российской атаки.
  • Специалисты украинской частной OSINT-компании Molfar установили имена 44 россиян, действия которых, вероятно, привели к ракетной атаке 14 января 2023 года по многоэтажке в Днепре.
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил российскую атаку на жилую многоэтажку 14 января и назвал ее "отвратительной и неприемлемой".
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал, что Россия сознательно атакует гражданские объекты Украины и обстреливает мирных граждан, поэтому мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.
  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины предоставить нашей стране больше оружия, в частности, танки и средства ПВО. Каллас отметила: "Атаками на Днепр и другие города в Украине Россия снова доказала, что она террористическое государство".
  • Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что преступления россиян не останутся безнаказанными, в том числе и ракетный удар по жилому дому.

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Антониу Гутерреш
воєнні злочини Росії
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