"Гутерреш игнорирует принцип самоопределения народов" и "власти Украины терроризируют гражданских": новые фейки от РФ
Центр противодействия дезинформации при СНБО выявил три новых фейка, которые распространила роспропаганда по состоянию на утро 30 сентября
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПИ при СНБО, россияне на утро 30.09 распространили две манипуляции и одну дезинформацию.
Манипуляция: Постоянное представительство РФ при ООН заявило: "А.Гутерреш заявлением по поводу референдумов нарушил статью устава ООН о беспристрастности действий и проигнорировал принцип равноправия и самоопределения народов… в вопросе Украины Гутерреш демонстрирует выборный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд ими".
Манипуляция: "В МО США не должны сомневаться в решимости РФ защищать суверенитет, территориальную целостность всеми доступными средствами. Поэтому рискованный эксперимент военных планировщиков может дорого обойтись США. Военное столкновение ядерных государств неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", – заявило Посольство РФ в США.
Дезинформация: "СМИ РФ сообщили, что "украинские власти терроризируют мирных жителей, которые не эвакуировались на подконтрольную киевскому режиму территорию, о чем рассказал беженец из населенного пункта, попавшего под контроль Украины".
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