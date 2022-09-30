Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПИ при СНБО, россияне на утро 30.09 распространили две манипуляции и одну дезинформацию.

Манипуляция: Постоянное представительство РФ при ООН заявило: "А.Гутерреш заявлением по поводу референдумов нарушил статью устава ООН о беспристрастности действий и проигнорировал принцип равноправия и самоопределения народов… в вопросе Украины Гутерреш демонстрирует выборный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд ими".

Манипуляция: "В МО США не должны сомневаться в решимости РФ защищать суверенитет, территориальную целостность всеми доступными средствами. Поэтому рискованный эксперимент военных планировщиков может дорого обойтись США. Военное столкновение ядерных государств неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", – заявило Посольство РФ в США.

Дезинформация: "СМИ РФ сообщили, что "украинские власти терроризируют мирных жителей, которые не эвакуировались на подконтрольную киевскому режиму территорию, о чем рассказал беженец из населенного пункта, попавшего под контроль Украины".