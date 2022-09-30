English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией "Гутерреш игнорирует принцип самоопределения народов" и "власти Украины терроризируют гражданских": новые фейки от РФ

"Гутерреш игнорирует принцип самоопределения народов" и "власти Украины терроризируют гражданских": новые фейки от РФ

30 сентября, 2022 пятница
11:08
война с Россией

Центр противодействия дезинформации при СНБО выявил три новых фейка, которые распространила роспропаганда по состоянию на утро 30 сентября

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПИ при СНБО, россияне на утро 30.09 распространили две манипуляции и одну дезинформацию.

Манипуляция: Постоянное представительство РФ при ООН заявило: "А.Гутерреш заявлением по поводу референдумов нарушил статью устава ООН о беспристрастности действий и проигнорировал принцип равноправия и самоопределения народов… в вопросе Украины Гутерреш демонстрирует выборный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд ими".

Манипуляция: "В МО США не должны сомневаться в решимости РФ защищать суверенитет, территориальную целостность всеми доступными средствами. Поэтому рискованный эксперимент военных планировщиков может дорого обойтись США. Военное столкновение ядерных государств неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", – заявило Посольство РФ в США.

Дезинформация: "СМИ РФ сообщили, что "украинские власти терроризируют мирных жителей, которые не эвакуировались на подконтрольную киевскому режиму территорию, о чем рассказал беженец из населенного пункта, попавшего под контроль Украины".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
фейк
Антониу Гутерреш
пропаганда
Читайте также:
Карта Ізюм 28.09.2022
29 сентября, 2022 четверг
Впервые в истории ВСУ провели успешную операцию по окружению противника, – эксперт Defense Express Киричевский
Наталка Діденко
27 сентября, 2022 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в среду пройдут дожди и когда ждать потепления
Юрій Бутусов
Автор Юрий Бутусов
28 сентября, 2022 среда
Первые подразделения мобилизованных россиян уже разгромлены в Украине
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.57
    Покупка 40.57
    Продажа 41.57
  • EUR
    Покупка 39.12
    Продажа 40.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
30 сентября
11:13
"В борьбе добра и зла нет места нейтралитету": Зеленский призвал Швейцарию заблокировать активы РФ, а Китай – повлиять на агрессора
11:06
"Убрать язвительности о Карле III": Принц Гарри и Меган Маркл хотят отредактировать свой будущий сериал на Netflix
10:57
С оккупированной территории Украины эвакуировали украинских военных, - ДБР
10:41
В Херсоне ликвидировали "замглавы администрации", - Гончаренко
10:35
ВСУ освободили Щурово в Донецкой области
10:25
Российские солдаты
Состояние медицинского обеспечения армии РФ ухудшается, солдаты имеют низкие знания по оказанию первой медпомощи, - британская разведка
10:16
Обновлено
Россияне обстреляли многоэтажку в Николаеве: 8 человек получили ранения
10:11
Эксклюзив
Россияне продолжают накачивать правый берег Херсонщины боекомплектами и техникой, - эксперт-международник Данилов
10:08
доллар
Курс валют: какие цены на доллар и евро сегодня
10:02
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, есть погибшие и раненые
09:39
В стрингах и без комплексов: Сердючка вместе с мамой собрались на Щекавицу
09:37
Террорист "ЛНР"
В казарме под Новоайдаром погибли более 50 оккупантов, - Гайдай
09:28
На Донетчине оккупанты в течение суток убили 8 гражданских и ранили еще 17
09:19
За сутки Россия потеряла на войне 500 солдат, 2 самолета и вертолет, - Генштаб ВСУ
09:12
В Киевской области объявили повышенный уровень опасности из-за тумана
08:59
Залужный: Украина должна стать военным государством, как Израиль
08:48
Украинское войско отразило атаки противника в районах 9 населенных пунктов
08:36
Обновлено
Россияне ударили ракетами по Днепру: погиб человек, еще 5 пострадали, сгорели автобусы, повреждены дома и гимназия
08:34
Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение враждебных С-300, пункта управления и более 50 оккупантов в Запорожье и Луганщине
08:34
Эксклюзив
Судьи на службе у рейдеров
07:58
В Беларуси проходит проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, - Генштаб ВСУ
07:57
Россияне накрыли огнем Никопольщину: повреждены дома, промышленные объекты и линия электропередачи
07:35
Оккупанты в Херсоне выселили жителей нескольких общежитий, чтобы заселить солдат
07:19
Верещук призвала Польшу, Грузию и страны Балтии помочь крымским татарам избежать российской мобилизации
06:57
Канада
Канадцев призвали немедленно покинуть территорию России
06:29
В Украине ликвидировали "командира роты" псевдобригады "Привидение", - офицер ВСУ Штефан
06:20
Италия подняла истребители из-за самолетов РФ у границы с Польшей
05:55
Кремль нарушает свои заявления о частичной мобилизации и демонстрирует фундаментальную природу системной слабости, – ISW
05:53
Инфографика
УПЛ: расписание 5-го тура чемпионата Украины по футболу
04:48
Россия резко изменила корабельную группировку, маневрирующую у крымского побережья
04:37
Месси принял судьбоносное решение относительно своего будущего в ПСЖ
04:18
Губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО
04:08
Украинская артиллерия дважды обстреляла колонну военной техники в Новой Каховке
03:58
На подступах к Днепропетровской области обнаружили диверсантов
03:47
ПВО сбила 5 иранских дронов-камикадзе и 2 штурмовика Су-25
03:38
Россияне пытаются возобновить движение через Антоновский мост в Херсоне
02:57
Укрзализныця возвращает горячие обеды в поездах Интерсити+
02:24
Мать Роналду рассекретила планы сына о завершении карьеры
01:30
Инфографика
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины перед стартом 5-го тура
01:00
Обновлено
Россия атаковала Николаев и Одессу иранскими дронами-камикадзе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV