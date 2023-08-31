ГУР: Врагу непросто пополнять запасы уничтоженных средств ПВО

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Производство вооружений у врага есть, но быстро и эффективно пополнять уничтоженное вооружение не так просто. И это касается всех видов, в том числе средств противовоздушной и противоракетной обороны. Особенно современных, таких как "Панцирь" или С-400 "Триумф", - пояснил Юсов .

По словам представителя ГУР МО, уничтожение каждой единицы современного оружия является серьезным уроном для врага.

"Россияне не могут быстро компенсировать эти убытки. Устаревших систем ПВО у них больше, но их эффективность значительно меньше", - подчеркнул Юсов.