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ГУР: Врагу непросто пополнять запасы уничтоженных средств ПВО

31 августа, 2023 четверг
20:30
Война с Россией

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что врагу сложно быстро компенсировать утраченные системы ПВО

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Производство вооружений у врага есть, но быстро и эффективно пополнять уничтоженное вооружение не так просто. И это касается всех видов, в том числе средств противовоздушной и противоракетной обороны. Особенно современных, таких как "Панцирь" или С-400 "Триумф", - пояснил Юсов .

По словам представителя ГУР МО, уничтожение каждой единицы современного оружия является серьезным уроном для врага.

"Россияне не могут быстро компенсировать эти убытки. Устаревших систем ПВО у них больше, но их эффективность значительно меньше", - подчеркнул Юсов.

  • Напомним, во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. На военном объекте на мысе Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • 24 августа журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, писал , что поражение установки С-400 23 августа якобы производилось крылатой ракетой "Нептун" Военно-Морских сил ВС Украины.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире "Украинского Радио", что российская пусковая установка С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью украинской новой современной ракеты, которая показала себя "совершенно безупречно"
  • Министерство обороны Великобритании сообщает, что в течение августа 2023 года территорию России 25 раз атаковали беспилотные летальные аппараты. Большинство дронов достигли своих целей. Это свидетельствует о трудностях у российской ПВО
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