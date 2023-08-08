Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления.

В ГУР добавили, что благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ дрон-разведчик способен работать на дальности до 50 км.

Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранный маршрут с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Он тоже практически незаметен в небе. Время полета дрона без посадки составляет 120-160 мин, максимальная высота полета - 1500 м, рабочая высота - 500-600 м, а скорость достигает 90 км/ч.

Запись фото и видео производится на бортовой носитель, используя GoPro.

"БПЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса, что придает Шпиону незаметности в небе во время работы", - отмечают в ГУР МО.

Разведчики отметили, что беспилотник создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.