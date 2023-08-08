ГУР в зоне боевых действий тестирует новый украинский беспилотник SpyGun
Главное управление разведки Министерства обороны Украины после тыловых испытаний передало для тестирования в зону боевых действий новый украинский беспилотник-разведчик SpyGun
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.
Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления.
В ГУР добавили, что благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ дрон-разведчик способен работать на дальности до 50 км.
Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать выбранный маршрут с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.
Он тоже практически незаметен в небе. Время полета дрона без посадки составляет 120-160 мин, максимальная высота полета - 1500 м, рабочая высота - 500-600 м, а скорость достигает 90 км/ч.
Запись фото и видео производится на бортовой носитель, используя GoPro.
"БПЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса, что придает Шпиону незаметности в небе во время работы", - отмечают в ГУР МО.
Разведчики отметили, что беспилотник создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.
- Министерство обороны ранее сообщало , что в период с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства. Среди всех моделей есть 9 дронов-камикадзе.
- 25 июля в Украине стартовало серийное производство собственного беспилотного авиационного разведывательного комплекса Sirko, вскоре компания-разработчик планирует представить еще одну версию БПЛА.
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