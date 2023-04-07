ГУР: в России появляются местные группы вооруженного сопротивления режиму Путина

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Ситуация в самой России становится все более напряженной. Появляются местные группы активистов, которые готовы к теперь уже вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, которой они считают власть Путина и его режима, и таким образом готовы защищать собственные права, поскольку власти Путина лишили население самой Российской Федерации в любые легитимные средства борьбы. И иноагенты, и тюрьмы, и покушения, и нападения – это тот режим террора, в котором россияне давно живут, не все хотят с этим мириться", - подчеркнул представитель ГУР.