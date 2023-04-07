ГУР: в России появляются местные группы вооруженного сопротивления режиму Путина
Граждане России лишены легитимных средств борьбы с путинским режимом, поэтому в стране появляются группы активистов, готовые оказывать вооруженное сопротивление
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
"Ситуация в самой России становится все более напряженной. Появляются местные группы активистов, которые готовы к теперь уже вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, которой они считают власть Путина и его режима, и таким образом готовы защищать собственные права, поскольку власти Путина лишили население самой Российской Федерации в любые легитимные средства борьбы. И иноагенты, и тюрьмы, и покушения, и нападения – это тот режим террора, в котором россияне давно живут, не все хотят с этим мириться", - подчеркнул представитель ГУР.
- Напомним, группа, называющая себя Российским добровольческим корпусом, заявила , что вновь проникла из Украины на территорию России, в Брянскую область, и вернулась без потерь.
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