ГУР: в Крыму поджоги военных объектов стали систематическими, оккупанты отвечают массовыми задержаниями
На территории аннексированного Крыма проукраинские граждане систематически забрасывают военные объекты бутылками с зажигательной смесью. Российские оккупанты перевели силы в состояние боевой готовности, проводят массовые репрессии и похищения людей
Об этом информирует Главное управление разведки .
"Приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых коктейлей Молотова (бутылки с легковоспламеняющейся смесью). Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно мирные граждане, поддерживающие Украину", - пишет пресс-служба.
Для противодействия подобным атакам вооруженные силы РФ поставлены в состояние боеготовности. Ведется контроль за "подозрительными лицами", которые, возможно, участвуют в подобных инцидентах. Разрешено физическое насилие и применение оружия. Совершаются массовые аресты, задержания.
Ряд граждан, не согласившихся получать российское гражданство, после арестов исчезли бесследно. В отношении свободных применяются административные санкции, высокие штрафы, пытки. Людей лишают работы, имущества и бизнеса.
Большинство задержанных и арестованных – это представители крымскотатарского народа. В их числе Нариман Джелял, заместитель главы меджлиса крымскотатарского народа, Тимур Ибрагимов, журналист и член общественного объединения "Крымская солидарность" и Рустем Сеитмеметов, общественный активист.
- В оккупированном городе Феодосия в Крыму задержали 51-летнюю учительницу литературы, которая якобы бросила коктейль Молотова в военный комиссариат.
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