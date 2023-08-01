Об этом информирует Главное управление разведки .

"Приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых коктейлей Молотова (бутылки с легковоспламеняющейся смесью). Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно мирные граждане, поддерживающие Украину", - пишет пресс-служба.

Для противодействия подобным атакам вооруженные силы РФ поставлены в состояние боеготовности. Ведется контроль за "подозрительными лицами", которые, возможно, участвуют в подобных инцидентах. Разрешено физическое насилие и применение оружия. Совершаются массовые аресты, задержания.

Ряд граждан, не согласившихся получать российское гражданство, после арестов исчезли бесследно. В отношении свободных применяются административные санкции, высокие штрафы, пытки. Людей лишают работы, имущества и бизнеса.

Большинство задержанных и арестованных – это представители крымскотатарского народа. В их числе Нариман Джелял, заместитель главы меджлиса крымскотатарского народа, Тимур Ибрагимов, журналист и член общественного объединения "Крымская солидарность" и Рустем Сеитмеметов, общественный активист.