ГУР: в боях за Гостомельский аэропорт РФ потеряла около 200 элитных специалистов по захвату аэродромов

Об этом сообщает пресс-служба ГУР, ссылаясь на слова неназванного командира подразделения спецназначения ГУР МО Украины, офицера-разведчика, участвовавшего в битве за Киев.

Он напомнил, что в Гостомеле россияне хотели высадить десант и захватить аэродром Антонов. Его оккупанты планировали использовать для быстрого перекидывания авиацией техники и живой силы, чтобы в дальнейшем оккупировать Киев.

Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверенны, не отдавая себе отчета, что имеют дело с украинцами", - указал офицер-разведчик.

По его словам, украинские спецназовцы и другие подразделения Сил обороны стремились уничтожать как можно больше сил врага и не допустить захвата аэродрома.

"В боях за аэродром Антонов государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", - подытожил спецназовец.