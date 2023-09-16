ГУР: в боях за Гостомельский аэропорт РФ потеряла около 200 элитных специалистов по захвату аэродромов
Во время боев за аэропорт Антонов в Гостомеле российская армия потеряла около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов
Об этом сообщает пресс-служба ГУР, ссылаясь на слова неназванного командира подразделения спецназначения ГУР МО Украины, офицера-разведчика, участвовавшего в битве за Киев.
Он напомнил, что в Гостомеле россияне хотели высадить десант и захватить аэродром Антонов. Его оккупанты планировали использовать для быстрого перекидывания авиацией техники и живой силы, чтобы в дальнейшем оккупировать Киев.
Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверенны, не отдавая себе отчета, что имеют дело с украинцами", - указал офицер-разведчик.
По его словам, украинские спецназовцы и другие подразделения Сил обороны стремились уничтожать как можно больше сил врага и не допустить захвата аэродрома.
"В боях за аэродром Антонов государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", - подытожил спецназовец.
- Раньше СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Концевому. Именно по его приказу оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.39
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное