ГУР: Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть из плена почти 2,6 тыс. человек

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сказал в комментарии Еспресо.

"Пленные украинцы, как военные, так и гражданские, находились в плену задолго до полномасштабного вторжения. Есть люди, которые находятся в плену с 2014 года. Несмотря на это, процесс продолжается и, в основном в двустороннем формате, Украине удается возвращать граждан: защитников, защитниц и гражданских. Состоялось 48 обменов с момента полномасштабного вторжения, и это почти 2 600 человек украинцев было возвращено. Работа продолжается, и новости обязательно будут", - отмечает Юсов.

В ГУР также напомнили, что Россия не выполняет Женевскую конвенцию.

"Сложности со стороны РФ относительно выполнения Женевских конвенций, соблюдения международного гуманитарного права - это традиционные вещи. Что касается того, как государство-агрессор может интерпретировать те или иные международные события (в том числе возвращение командиров "Азова" домой) или действия украинских Сил безопасности и обороны, - я думаю, что мы точно не должны на это обращать внимание. Работа по обмену ведется, и очень важно, что обменный фонд, в частности в результате активных действий украинских Сил безопасности и обороны, пополняется, и пополняется немало", - сказал Андрей Юсов.

В разведке подчеркивают, что Украина готова возвращать своих граждан

"То есть сейчас многие российские оккупанты находятся и за последнее время попали в украинский плен. Часть из них - примерно каждый пятый - сдались добровольно, в частности воспользовавшись программой "Хочу жить", и эта работа продолжается. Были слова Шойгу, уже после возвращения командиров "Азова" из Турции, что важной задачей т.н. СВО, оказывается, является возвращение российских военнопленных домой. Ну, слова были, заявления были, теперь надо ждать конкретных действий. Украина готова возвращать своих граждан и, конечно, будет делать для этого все возможное, и в формате обменов тоже", - говорится в заявлении представителя ГУР.

Обмен пленными с Россией

6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.

7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных , погибших в результате российского теракта в поселке Оленовка Донецкой области.

12 июля Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в плену.

Кроме того, в пятницу, 4 августа, домой вернули тела еще 44 погибших украинских военнослужащих.

22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных. В этот же день Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находившиеся в плену.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает , что привлечение третьей страны для освобождения гражданских из российского плена позволит использовать "дипломатию маятника".

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть проблемы с обменным фондом, а РФ не хочет забирать своих военнопленных.