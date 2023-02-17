ГУР: Украина отдала коллаборанта из УПЦ МП, чтобы вернуть 101 украинца из плена

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию, был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, который способствовал оккупантам, сливал разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы", - утверждает представитель ГУР.

По словам Андрея Юсова, РФ первая выдвинула запрос на передачу коллаборанта из УПЦ МП, который сам не был против этого. Украина не стала возражать, потому что это помогло вернуть домой ее граждан.