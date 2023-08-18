ГУР: Украина готова менять коллаборантов и гражданских россиян на политических заключенных РФ
Это касается, в частности, граждан РФ, имеющих приговоры и находящихся в украинских тюрьмах, однако не пленных и не военных, но желающих вернуться в Россию
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал на брифинге в Медиацентре Украины.
"Украина готова пойти на это. Несмотря на то, что большинство российского общества зомбировано пропагандой и поддерживает геноцид украинцев, граждане, которые не побоялись выступить против этой кровавой войны, выступили с поддержкой Украины и украинцев в нашей борьбе за независимость. Они за это получили реальные драконовские приговоры и сидят в тюрьмах: поскольку мы европейская демократическая страна, то наша обязанность также помочь этим людям и напомнить всему миру о том, что, кроме геноцида украинского народа, речь идет и о терроре внутри самой России – и, конечно, таких людей мы готовы возвращать", – рассказал представитель ГУР.
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Юсов подчеркнул, что приоритет остается за увольнением украинских военных, поэтому военнопленных на российских политзаключенных никто менять не будет.
"А условных медведчуков разного толка и содержащихся у нас в тюрьмах граждан Российской Федерации, количество которых немало - да, мы можем обменять. Есть и другие инструменты правовой помощи и защиты для тех людей, которые имели в себе силы выступить с осуждением геноцидной войны современной России против украинцев, вышедших с антивоенной позицией на территории современной РФ и собственно получили репрессии и драконовские приговоры", - добавил Юсов.
Также Украина готова отправлять российских пленных в Россию, забирая наших защитников, но РФ преимущественно тормозит процессы обменов и не беспокоится о судьбе большинства своих пленных.
- 7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленивка Донецкой области.
- В среду, 12 июля, Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в российском плену.
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