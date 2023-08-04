ГУР: Резервные фонды Кремля на войну оценивают более чем в $150 миллиардов
Падение бюджетных доходов РФ покрывает из резервных фондов, активно наполняемых валютой и золотом перед полномасштабным вторжением в Украину
Об этом заявил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в комментарии Укринформу.
"Собственно, именно из этих запасов Россия финансирует войну: удерживает армию, производит и закупает оружие", - сказал он.
Отмечается, что украинская военная разведка считает, что ресурсы РФ не безграничны, война - это очень дорого, так что процесс системного кризиса в России необратим, и это только вопрос времени.
Кроме резервов РФ получает доходы благодаря экспорту нефти. Российский экспорт в начале года составил 8,3 млн баррелей нефти в сутки – самый высокий уровень с апреля 2020-го, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА). Крупнейшим покупателем был Китай (43% российского экспорта сырой нефти), далее – Индия (36%), ЕС (8%) и Турция (3%).
Однако, после установления в декабре прошлого года верхнего предела цен для закупок российской нефти, доходы от нефтегазовой отрасли, по данным министерства финансов России, за 4 месяца этого года сократились на 52% по сравнению с январем-апрелем 2022 года.
- 4 августа отмечалось, что сообщение минобороны РФ об атаке на порт Новороссийска сразу привело к повышению цен на пшеницу, которые накануне снизились до двухмесячных минимумов.
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