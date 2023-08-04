Об этом заявил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в комментарии Укринформу.

"Собственно, именно из этих запасов Россия финансирует войну: удерживает армию, производит и закупает оружие", - сказал он.

Отмечается, что украинская военная разведка считает, что ресурсы РФ не безграничны, война - это очень дорого, так что процесс системного кризиса в России необратим, и это только вопрос времени.

Кроме резервов РФ получает доходы благодаря экспорту нефти. Российский экспорт в начале года составил 8,3 млн баррелей нефти в сутки – самый высокий уровень с апреля 2020-го, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА). Крупнейшим покупателем был Китай (43% российского экспорта сырой нефти), далее – Индия (36%), ЕС (8%) и Турция (3%).

Однако, после установления в декабре прошлого года верхнего предела цен для закупок российской нефти, доходы от нефтегазовой отрасли, по данным министерства финансов России, за 4 месяца этого года сократились на 52% по сравнению с январем-апрелем 2022 года.