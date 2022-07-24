ГУР просит жителей Энергодара сообщать координаты российских войск

Об этом сообщает telegram-канал Главного управления разведки.

"Просим сообщить нам: точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами), места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами), места расположения и маршруты передвижения военной техники, точные данные местных коллаборантов , которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас должности)", - говорится в обращении к жителям Энергодара.

Просят также рассказывать о лицах, которые сочувствуют оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

21 июля сообщалось, что на Запорожской АЭС может произойти такой же пожар , как во время Чернобыльской аварии из-за российских 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом в машинном зале 1-го энергоблока станции.

Ранее россияне требовали , чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции.

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