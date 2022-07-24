ГУР просит жителей Энергодара сообщать координаты российских войск
Главное управление разведки обратилось к жителям города Энергодар и прилегающим территориям
Об этом сообщает telegram-канал Главного управления разведки.
"Просим сообщить нам: точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами), места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами), места расположения и маршруты передвижения военной техники, точные данные местных коллаборантов , которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас должности)", - говорится в обращении к жителям Энергодара.
Просят также рассказывать о лицах, которые сочувствуют оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
- 21 июля сообщалось, что на Запорожской АЭС может произойти такой же пожар , как во время Чернобыльской аварии из-за российских 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом в машинном зале 1-го энергоблока станции.
- Ранее россияне требовали , чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное