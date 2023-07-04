Такое мнение высказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он пояснил, что это может быть хаб для перебрасывания на другие направления и, в частности, за границу.

"Что касается Пригожина в Беларуси, ну, очевидно, он там будет бывать. То есть можно говорить о переносе юридического адреса, использовании Беларуси как определенного логистического хаба для возможного опрокидывания на другие направления и, возможно, другие континенты, Африку списывать пока рано", - сказал Юсов.

Представитель украинской разведки отмечает, что еще рано говорить о полном перебрасывании личного состава ЧВК Вагнера в Беларусь, ведь это, в большей степени, "информационная активность".

"Но говорить о том, что весь личный состав ЧВК Вагнера, силы и средства будут перебазированы в Беларусь пока рано. В большей степени это такие информационные активности, которые должны показать соблюдение тех договоренностей, которые были озвучены по результатам этих последних маршей, мятежей и т. д.", – объясняет он.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

По состоянию на 1 июля 2023 года перемещение подразделений ПИК Вагнера в Беларусь не было зафиксировано , а 2 июля стало известно, что ЧВК Вагнера временно приостановила работу региональных центров вербовки наемников в России из-за переезда в Беларусь.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси.