ГУР "поздравило" дронами оккупантов с так называемого МВД РФ в Энергодаре

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Разведка вместе с местным движением сопротивления поздравили оккупантов с "Днем подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ".

"Подарок" был доставлен прямо во время праздничного застолья, организованного в помещении, оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу ул. Строителей, 22", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате поражения дронов в помещении возник пожар, на место прибыли экипажи скорой. Практически одновременно на техническом этаже 14-этажного здания ГУР поразило радиокоммуникационный пункт связи российских захватчиков.

Также "подарок" от украинской разведки получили офицеры оккупационного войска, которые разместились в двух захваченных коттеджах на окраине города Энергодар.

В настоящее время количество раненых и погибших рашистов уточняется. Разведка отмечает, что мирное население не пострадало.

Что известно о "хлопке" в Энергодаре

18 августа прогремел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции во временно оккупированном Энергодаре. В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская Республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

Утром 28 августа во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремел взрыв в импровизированной казарме кадыровцев, писали в ГУР.