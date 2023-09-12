ГУР "поздравило" дронами оккупантов с так называемого МВД РФ в Энергодаре
Во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области украинские дроны-камикадзе атаковали "отдел паспортизации" и радиокоммуникационный пункт связи
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
Разведка вместе с местным движением сопротивления поздравили оккупантов с "Днем подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ".
"Подарок" был доставлен прямо во время праздничного застолья, организованного в помещении, оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу ул. Строителей, 22", - говорится в заявлении.
Сообщается, что в результате поражения дронов в помещении возник пожар, на место прибыли экипажи скорой. Практически одновременно на техническом этаже 14-этажного здания ГУР поразило радиокоммуникационный пункт связи российских захватчиков.
Также "подарок" от украинской разведки получили офицеры оккупационного войска, которые разместились в двух захваченных коттеджах на окраине города Энергодар.
В настоящее время количество раненых и погибших рашистов уточняется. Разведка отмечает, что мирное население не пострадало.
Что известно о "хлопке" в Энергодаре
18 августа прогремел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции во временно оккупированном Энергодаре. В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская Республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.
Утром 28 августа во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремел взрыв в импровизированной казарме кадыровцев, писали в ГУР.
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