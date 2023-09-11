ГУР: после операции "Синица" из Ми-8 выросло количество желающих россиян сдаться в плен

Об этом информирует представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" .

"Есть скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи после успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом. Скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий", - сказал разведчик.

Сообщается, что обращений на государственный проект "Хочу жить" от россиян и их родственников увеличилось на 70% в день.

Также Юсов подтвердил информацию о вознаграждении пилоту Максиму Кузьминову, однако точную сумму не назвал.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", - добавил представитель ГУР.

Что известно о спецоперации "Синица"

23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8 .

Спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украине. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.

Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью раньше времени вывезли из РФ.

Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.

5 сентября представители ГУР и пилот рассказали подробности спецоперации.

Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение – 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

7 сентября глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил , что российское военное руководство "расстроено" похищением и вывозом пилотом вертолета Ми-8 в Украину.