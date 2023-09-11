ГУР: после операции "Синица" из Ми-8 выросло количество желающих россиян сдаться в плен
Российские военные все больше хотят перейти на сторону Украины после того, как пилот Максим Кузьминов скрылся на вертолете Ми-8. Число дезертиров РФ возросло на 70%
Об этом информирует представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" .
"Есть скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи после успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом. Скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий", - сказал разведчик.
Сообщается, что обращений на государственный проект "Хочу жить" от россиян и их родственников увеличилось на 70% в день.
Также Юсов подтвердил информацию о вознаграждении пилоту Максиму Кузьминову, однако точную сумму не назвал.
"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", - добавил представитель ГУР.
Что известно о спецоперации "Синица"
23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8 .
Спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украине. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.
Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью раньше времени вывезли из РФ.
Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.
5 сентября представители ГУР и пилот рассказали подробности спецоперации.
Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение – 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.
7 сентября глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил , что российское военное руководство "расстроено" похищением и вывозом пилотом вертолета Ми-8 в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.25Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное