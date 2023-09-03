ГУР показало пилота, приземлившего российский вертолет в Украине
Главное управление разведки показало прилетевшего на одну из авиабаз ВСУ российского пилота вертолета Ми-8 в результате уникальной спецоперации "Синица"
Российский пилот Ми-8 показали в тизере документального фильма "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины".
В ленте расскажут о деталях проведенной спецоперации украинских разведчиков.
В анонсе российский пилот заявил: "Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, – это только вопрос времени".
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Документалку "Сбитые летчики России" покажут 3 сентября в 22:15 в эфире национального телемарафона.
Что известно о спецоперации "Синица"
23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8 .
Спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.
Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью раньше вывезли из РФ.
Вертолет полностью целый и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.
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