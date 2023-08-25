ГУР: по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму нанесен удар

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, пишет LIGA.net.

"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", - сказал Юсов.

По его словам, сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, но она нуждается в уточнении.

Ранее тг-канал "Крымский ветер" заявлял о трех погибших и "очень много" раненых, которых привезли в Симферопольский госпиталь на улице Горького.