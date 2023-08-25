ГУР: по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму нанесен удар
В ночь на 25 августа в селе Перевальное в оккупированном Крыму был нанесен удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, пишет LIGA.net.
"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", - сказал Юсов.
По его словам, сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, но она нуждается в уточнении.
Ранее тг-канал "Крымский ветер" заявлял о трех погибших и "очень много" раненых, которых привезли в Симферопольский госпиталь на улице Горького.
- В ночь с 24 на 25 августа российское ПВО якобы работало против атаки украинских беспилотников на Крым. Как будто россияне сбили 42 БПЛА.
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