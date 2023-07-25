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ГУР перехватило доклад руководству РФ о целенаправленном срыве "зернового соглашения"

25 июля, 2023 вторник
12:08
Война с Россией

Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения"

Об этом сообщает ГУР.

В разведке рассказали, что высшее военно-политическое руководство России получило закрытый итоговый доклад "о работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации Инициативы", в тексте которой указаны технологии, которые использовались для препятствования реализации работы "зернового соглашения" и в итоге приведшие к окончательному разрыву договоренностей.

В докладе отмечается, что так называемый общий координационный центр главной задачей видел максимальное уменьшение объема экспортируемого Украиной зерна. Указано, что одним из элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов была качественная проверка судов.

"По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе ("зерновом соглашении", - ред.) для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток", - заключают в докладе.

В документе говорится, что срыв "зернового соглашения" был разбит на несколько этапов.

"На первом, по инициативе российского президента, было приостановлено участие РФ в ЗУ ("зерновом соглашении", - ред.) с 29.10.22 по 03.11.22. Согласно документу, это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябрь до 2,6 в октябрь до 2,6 в октябре до 2,6 в ноябре. нспекционных команд (не больше двух), остановки регистрации зерновозов", - говорится в сообщении.

Поэтому Украина не смогла экспортировать около 20 млн тонн грузов. Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, экспортировавшегося из украинских портов 7,8 млн тонн пришлось на третий этап Инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023 года)".

Внимание также акцентировали на срыве поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы: "Приостановлены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы.

В итоге авторы доклада информируют, что "накопленный архив знаний" будет применяться и дальше "при решении подобных задач".

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву "зернового соглашения" – часть единственного заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации", - подытожили в украинской разведке.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

Украина
Россия
зерно
экспорт зерна
ГУР
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