Об этом говорится в телеграмм-канале Главного управления разведки МО Украины.

"По причине действия ЧВК Вагнера в Сирии и Африке, совершивших его наемники сотни преступлений против человечности, никто с Запада не хочет иметь дел с Пригожиным. Он стал токсичным лицом для всего цивилизованного мира. Поэтому и сконцентрировал свои усилия на войне, чтобы вместе с своими людьми быть на главных позициях в окружении Путина. Это шаги для его выживания - усиление позиций, а затем занятие высоких должностей", - подчеркнул Андрей Черняк.

В частности, представитель ГУР отметил, что в Кремле продолжается борьба за власть в Кремле и за "место у Путина" также. Поэтому основатель ЧВК Вагнера стремится показать себя победителем и подчеркивает успехи его военных на фронте в Украине.

"Он говорит, что это успехи Вагнера, но ради незначительных тактических побед тысячи наемников уже уничтожены. Их гонят в наступление по трупам при полной поддержке вооруженных сил РФ. А теперь Герасимов вряд ли будет оказывать ему такую поддержку, потому что ему нужны свои достижения и победы, и он будет делать все, чтобы нейтрализовать Пригожина. Это логические решения. И если где-то будет успех, то это будет успех Шойгу и Герасимова, а не Пригожина. Но при всех их силах достичь существенного успеха новому командованию российских оккупационных войск уже не удастся", - резюмировал он.

Напомним, в Институте изучения войны отмечали, что в Кремле продолжают публично отрицать заявления основателя и куратора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что только вагнеровцы принимали участие в захвате Соледара. На что Пригожин пытается подорвать доверие к российскому минобороны

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