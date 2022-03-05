ГУР обнародовало список российских военных, вторгшихся в Украину из Беларуси
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список военнослужащих 11 А ВВС и ПВО российских оккупационных войск, осуществляющих вторжение в Украину со стороны Беларуси
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародует список военнослужащих 11 А ВВС и ПВО российских оккупационных войск, осуществляющих вторжение в Украину со стороны РБ. Вы пришли на нашу землю проводить спецоперацию по демилитаризации? На самом же деле убиваете мирное население", - отметили в министерстве.
Украинские защитники обещают показать врагу, "что такое настоящая демилитаризация, уничтожая их одного за другим".
Ознакомиться со списком можно по ссылке .
- Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала новое видео с пленным российским захватчиком, который, среди прочего, заявил, что президент РФ Путин их предал.
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