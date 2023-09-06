ГУР об обмене военнопленных: Многих украинцев РФ отказывается отдавать без каких-либо объяснений
В условиях полномасштабной войны уже около 2,6 тыс. военнопленных вернулись домой. Но некоторых РФ отказывается отдавать без объяснения причин
Об этом в интервью Укринформу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, в отношении некоторых защитников в России придуманы уголовные дела или приговоры.
Украина хотела бы, чтобы к переговорам по обмену пленных присоединилось больше стран-посредников, но это двусторонние переговоры с агрессором, отметил Юсов.
"В конце концов, в разных случаях Украина ведет переговоры с разными субъектами. Например, уже не секрет, что с ЧВК Вагнера были отдельные переговоры по обмену пленными. Они были достаточно результативными. Так же бывают отдельные "полевые" истории. Конечно, тогда кому-то удается находиться в плену меньшие сроки", - сказал представитель ГУР.
"Но нет какой-либо формулы обмена. К сожалению, мы имеем дело с государством, которое часто игнорирует международное право и Женевские конвенции", - добавил Юсов.
Он подчеркнул, что Украина не ожидает завершения войны, а возвращает пленных уже сейчас.
- В августе в Украину из плена РФ вернулись 22 защитника.
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