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ГУР о вероятности масштабных процессов на территории РФ: бункеры не помогут

18 мая, 2023 четверг
12:29
Война с Россией

Президента РФ не спасет его система подземных укрытий, когда на территории самой РФ начнутся масштабные процессы

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Конечно, информация о всей бункерной сети присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на каких-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться - нет, нельзя, реальность догонит и там", - говорит Юсов.

По словам Юсова, речь не обязательно идет об угрозе ракет или боеголовок.

"Нет. Речь идет о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут", - сказал он.

На вопрос, как часто Путин покидает бункер, он ответил, что это происходит регулярно.

"Вопрос, какой Путин и кого мы подразумеваем под этим словом. Уверены ли вы, что настоящий Путин жив? Здесь продолжаются еще дискуссии", - заметил Юсов.

Представитель ГУР приказал пример диктатора Александра Лукашенко, у которого, по словам Юсова, нет двойников.

"Поэтому он иногда болеет. Что касается Путина - мы понимаем об использовании технологии двойников. Знаем примерно чем друг от друга отличается. А дальше, настоящий ли, здесь уже экспертиза покажет, какая обязательно будет на международном трибунале", - подытожил представитель ГУР.

  • В разведке озвучили количество оккупантов в Запорожской и Херсонской областях - на временно оккупированных территориях находятся около 152 тысяч российских военных, они готовятся к обороне.
Россия
ГУР
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