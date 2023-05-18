Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Конечно, информация о всей бункерной сети присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на каких-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться - нет, нельзя, реальность догонит и там", - говорит Юсов.

По словам Юсова, речь не обязательно идет об угрозе ракет или боеголовок.

"Нет. Речь идет о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут", - сказал он.

На вопрос, как часто Путин покидает бункер, он ответил, что это происходит регулярно.

"Вопрос, какой Путин и кого мы подразумеваем под этим словом. Уверены ли вы, что настоящий Путин жив? Здесь продолжаются еще дискуссии", - заметил Юсов.

Представитель ГУР приказал пример диктатора Александра Лукашенко, у которого, по словам Юсова, нет двойников.

"Поэтому он иногда болеет. Что касается Путина - мы понимаем об использовании технологии двойников. Знаем примерно чем друг от друга отличается. А дальше, настоящий ли, здесь уже экспертиза покажет, какая обязательно будет на международном трибунале", - подытожил представитель ГУР.