ГУР о вероятности масштабных процессов на территории РФ: бункеры не помогут
Президента РФ не спасет его система подземных укрытий, когда на территории самой РФ начнутся масштабные процессы
Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Конечно, информация о всей бункерной сети присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на каких-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться - нет, нельзя, реальность догонит и там", - говорит Юсов.
По словам Юсова, речь не обязательно идет об угрозе ракет или боеголовок.
"Нет. Речь идет о более стремительных и масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут", - сказал он.
На вопрос, как часто Путин покидает бункер, он ответил, что это происходит регулярно.
"Вопрос, какой Путин и кого мы подразумеваем под этим словом. Уверены ли вы, что настоящий Путин жив? Здесь продолжаются еще дискуссии", - заметил Юсов.
Представитель ГУР приказал пример диктатора Александра Лукашенко, у которого, по словам Юсова, нет двойников.
"Поэтому он иногда болеет. Что касается Путина - мы понимаем об использовании технологии двойников. Знаем примерно чем друг от друга отличается. А дальше, настоящий ли, здесь уже экспертиза покажет, какая обязательно будет на международном трибунале", - подытожил представитель ГУР.
- В разведке озвучили количество оккупантов в Запорожской и Херсонской областях - на временно оккупированных территориях находятся около 152 тысяч российских военных, они готовятся к обороне.
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