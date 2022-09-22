ГУР не исключает возможности применения Россией ядерного оружия
Украинская разведка считает, что Путин действительно может прибегнуть к применению ядерного оружия, однако это будет иметь последствия и для других стран
Об этом сказал заместитель председателя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии ITV News.
"Вполне возможно, что Россия применит против Украины ядерное оружие. Они постараются остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", – говорит он.
Скибицкий также добавил, что взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион, в частности на такие страны, как Польша, Турция и Болгария.
- На временно оккупированных территориях началась подготовка так называемых референдумов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.8
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное