ГУР не исключает возможности применения Россией ядерного оружия

Об этом сказал заместитель председателя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии ITV News.

"Вполне возможно, что Россия применит против Украины ядерное оружие. Они постараются остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", – говорит он.

Скибицкий также добавил, что взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион, в частности на такие страны, как Польша, Турция и Болгария.

На временно оккупированных территориях началась подготовка так называемых референдумов.

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