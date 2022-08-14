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ГУР назвало имена командиров российских летчиков, которые бьют крылатыми ракетами по городам Украины

14 августа, 2022 воскресенье
11:35
война с Россией

Российские оккупанты пытаются скрыть свое участие в совершении преступлений против народа Украины, однако украинская разведка обнародовала имена командиров российских летчиков, атакующих ракетами Украину

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Экипажи самолетов, совершавших пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать в международный трибунал над руководством РФ", – пишут в разведке.

Также там отметили, что оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Совершая подкупы и предлагая взятки, оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

"Военная разведка Украины обнародует личные данные командного состава 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Шайковка, Калужская обл.) и 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Енгельс, Саратовская обл.) 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (Энгельс), личный состав которых привлекается для нанесения ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины. Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - написали в ГУР.

Ссылка на список оккупантов здесь .

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