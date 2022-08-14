Об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Экипажи самолетов, совершавших пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать в международный трибунал над руководством РФ", – пишут в разведке.

Также там отметили, что оккупанты из воздушно-космических сил страны-террориста пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины. Совершая подкупы и предлагая взятки, оккупанты пытаются убрать сведения о себе из боевых приказов и распоряжений.

"Военная разведка Украины обнародует личные данные командного состава 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Шайковка, Калужская обл.) и 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Енгельс, Саратовская обл.) 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (Энгельс), личный состав которых привлекается для нанесения ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам и мирному населению Украины. Напоминаем, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - написали в ГУР.

Ссылка на список оккупантов здесь .

Напомним, в России начато воплощение скрытых мер "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного сектора

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