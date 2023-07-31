Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии для программы "Донбасс Реалии" на Радио Свобода.

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те бесчисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей ― просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую", ― сказал представитель военной разведки Украины.

Также отмечается, что РФ сгоняет в оккупационное войско и студентов с оккупированных украинских территорий.

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность (выжить - ред.) ― сразу, за первой же возможности сдаться в плен", ― отметил Андрей Черняк.