ГУР: На ВОТ Россия мобилизовала в ряды своей армии около 60 тыс. мужчин
С начала 2022 года государство-агрессор Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовало в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии для программы "Донбасс Реалии" на Радио Свобода.
"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те бесчисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей ― просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую", ― сказал представитель военной разведки Украины.
Также отмечается, что РФ сгоняет в оккупационное войско и студентов с оккупированных украинских территорий.
"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность (выжить - ред.) ― сразу, за первой же возможности сдаться в плен", ― отметил Андрей Черняк.
- 23 июля заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал , что у России есть мобилизационный потенциал, который может применить при необходимости, а также отметил, что большой процент россиян хочет продолжения войны.
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