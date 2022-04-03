ГУР Минобороны обнародовало список российских десантников, воюющих против Украины
Украинская разведка обнародовала список военных 56-й бригады ДШВ из Волгоградской области РФ, воюющих против Украины
Об этом сообщило ГУР Минобороны .
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады в/ч 74507 г. Камышин, Волгоградской области (Феодосия, Крым), совершающих военные преступления против народа Украины", - отметили в разведке.
В разведке отметили, что за преступления против мирных жителей Украины военных преступников будут привлечены к ответственности перед законом.
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