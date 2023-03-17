ГУР эвакуировало из Сирии украинских пленных
Сотрудники Главного управления разведки смогли освободить из плена в Сирии и вернуть домой двух украинских женщин и шестерых детей
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в телеграмме.
"Сотрудники ГУР МО Украины провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, удерживаемых в ужасных условиях на территории Сирии", - отметили в управлении.
Так, военным удалось вернуть домой двух украинок и шестерых детей. Утверждается, что сегодня, 17 марта, они пересекли государственную границу.
- Напомним, 4 февраля Владимир Зеленский сообщил, что после 24 февраля Украине удалось вернуть 1762 украинца из российского плена.
- 16 февраля в результате очередного обмена в Украину вернулся 101 украинский пленник: 100 военных и 1 гражданский.
- Во вторник, 7 марта, Украина вернула из российского плена 130 воинов, в том числе защитники Мариуполя и военные из районов Бахмута и Соледара.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.2
Покупка 38.2Продажа 38.96
-
EUR
Покупка 40.13Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное