ГУР эвакуировало из Сирии украинских пленных

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в телеграмме.

"Сотрудники ГУР МО Украины провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, удерживаемых в ужасных условиях на территории Сирии", - отметили в управлении.

Так, военным удалось вернуть домой двух украинок и шестерых детей. Утверждается, что сегодня, 17 марта, они пересекли государственную границу.